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Gavoi.
01 agosto 2026 alle 00:14

Grande festa per i cent’anni della nonnina Angelina Sulas 

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Grande festa a Gavoi per i cent’anni di Angelina Sulas, vedova Sedda. A renderle omaggio figli, nipoti, parenti e tanti amici. Presenti la sindaca Claudia Sedda e gli amministratori comunali, a nome dell’intera comunità. «Un secolo di vita, sacrifici, gioie, dolori, impegno, intraprendenza e sogni trasformati in realtà - ha detto Sedda -. E poi il coraggio di chi ha attraversato cento anni senza smettere di credere nella bellezza della vita. Ad Angelina e alla sua famiglia rivolgo i più sinceri auguri, con la speranza che possano condividere ancora tanti giorni felici insieme». Don Michele Casula ha celebrato la messa. A tzia Angelina in dono fiori e una pergamena. (g. pit.)

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