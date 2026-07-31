Grande festa per i cent’anni della nonnina Angelina Sulas 

Grande festa a Gavoi per i cent’anni di Angelina Sulas, vedova Sedda. A renderle omaggio figli, nipoti, parenti e tanti amici. Presenti la sindaca Claudia Sedda e gli amministratori comunali, a nome dell’intera comunità. «Un secolo di vita, sacrifici, gioie, dolori, impegno, intraprendenza e sogni trasformati in realtà - ha detto Sedda -. E poi il coraggio di chi ha attraversato cento anni senza smettere di credere nella bellezza della vita. Ad Angelina e alla sua famiglia rivolgo i più sinceri auguri, con la speranza che possano condividere ancora tanti giorni felici insieme». Don Michele Casula ha celebrato la messa. A tzia Angelina in dono fiori e una pergamena. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA