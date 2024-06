Grande festa per i 40 anni dell’Avis 

Grande festa per l’Avis Quartu, che si prepara a festeggiare i quarant’anni dalla fondazione. L’appuntamento è per domenica con un’intensa giornata che vedrà anche la partecipazione dei donatori più anziani e di quelli che hanno regalato il proprio sangue più volte nel corso della loro vita.

«Durante la cerimonia», conferma il presidente dell’Avis Quartu, Ignazio Santoru, «saranno premiati gli ex donatori che hanno contribuito a far grande la sezione comunale, i vecchi presidenti, i fondatori, i Lions, il nostro commissario che ha dato inizio a tutto, i donatori attuali che hanno raggiunto gli step di donazione, come da statuto».

La giornata comincerà di mattina alle 9 con il raduno dei soci, delle autorità e delle rappresentanze nella basilica di Sant’Elena, dove alle 9,30 ci sarà la messa. Subito dopo, alle 10,30, partirà il corteo al Monumento dei donatori di sangue, cui seguirà la posa della corona di alloro al cippo del donatore. Alle 11 inizierà la cerimonia nella sala consiliare del Comune, aperta dai saluti del presidente. Seguiranno gli interventi delle autorità e delle associazioni presenti, per finire con la premiazione dei soci benemeriti. Da qui tutti al Poetto per il pranzo sociale e la grande festa finale.

Intanto l’Avis continua l’attività di sensibilizzazione per promuovere le donazioni di sangue. È soprattutto nel periodo estivo, che l’emergenza si fa sentire in modo più severo e che c’è sempre più la necessità di reperire donatori. Per questo, a cadenze regolari, è anche sistemata un autoemoteca all’esterno del centro commerciale Le Vele. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA