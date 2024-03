Grande festa per i 105 anni della nonnina nata a Desulo 

Per i 105 anni di Tzia Juanna Lai grande festa ieri e oggi a Nuoro e Desulo. Sposata con Antonio Peddio, uno dei pionieri dell’imprenditoria del Novecento sardo. Entrambi facevano i grossisti di uova, farine, mandorle inventando poi l’artigianato del dolce nell’Isola, includendo circa 100 artigiani. Per lei vita di lavoro e sacrificio, con una forza d’animo eccezionale. Ieri, per il suo compleanno ha deciso di realizzare un centrino bianco. «Mi piace tanto, rilassa - dice la nonnina -. Mi ricorda quando lavoravo al telaio e facevo tende, coperte, lenzuola, tovaglie. Il telaio ce l’ho ancora, a Desulo, ci sono molto affezionata». (g. pit.)

