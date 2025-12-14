VaiOnline
S. Giovanni Suergiu
14 dicembre 2025 alle 01:07

Grande festa per i 103 anni di tzia Ciccitta 

Grande festa venerdì sera nella via Vittorio Emanuele a San Giovanni Suergiu, definita ormai la via dei centenari perchè ci risiede gran parte degli ultra centenari del paese. Ci vive anche Francesca a Marras, nota Tzia Ciccitta, nata nel 1922 a Masainas, che venerdì ha spento le sue 103 candeline . Sposata la prima volta con Salvatore Cadoni originario di Rio Murtas, dopo soli 13 mesi e con un bimbo in grembo divenne vedova. Successivamente sposò in seconde nozze Giuseppe Caddeo di San Giovanni Suergiu dal quale ebbe altri 3 figli che l'hanno resa nonna di 7 nipoti e 9 pronipoti. È stata festeggiata da familiari e conoscenti e ha ricevuto la visita delle assessore Alessandra Manca e Camilla Melis, che le hanno portato gli auguri da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza. Tra una fetta di torta e l'altra in cui era presente un bel numero 103, tzia Ciccitta ha chiacchierato della sua giovinezza e raccontando alcuni aneddoti dando prova di una grande memoria e lucidità.

