Grande festa per i 103 anni di nonna Pietrina Marongiu 

Pietrina Marongiu ha compiuto 103 anni tra gli abbracci, l’amore e i sorrisi dei familiari. Due figli, quattro nipoti e tre nipoti, la nonnina di Gonnosfanadiga ha avuto una vita piena e movimentata: dal lavoro col marito in foresta, al lavoro come portinaia. Pietrina Marongiu è ancora energica: «Quando ci sono i nipoti – raccontano i suoi familiari – li sgrida perché anziché chiacchierare con lei e raccontare le loro giornate, usano il cellulare». A chi li interroga sulla dieta seguita da Pietrina Marongiu, i parenti dicono: «Mangia tutto, qualche volta ha richieste particolari come i piedini d’agnello. Ciò che mangia spesso sono le melanzane fritte e la cipolla cruda». ( jo. ce. )

