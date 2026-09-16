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Pau
17 settembre 2026 alle 00:38

Grande festa  per i 103 anni  di don Modesto 

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Grande festa, a Pau, per i 103 anni di don Modesto Floris. Tutta la comunità si è stretta attorno al sacerdote nella chiesa di San Giorgio, partecipando alla messa di ringraziamento presieduta dal vescovo Roberto Carboni. Presente l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Alessia Valente e tanti fedeli. Al termine, don Modesto, che ha festeggiato anche i 78 anni di sacerdozio, ha voluto salutare tutti i presenti con un piccolo rinfresco. «Abbiamo festeggiato un traguardo straordinario – sottolinea la sindaca - i 103 anni del nostro caro don Modestino, in una celebrazione resa ancora più speciale dalla presenza del vescovo, padre Roberto. Festeggiare 103 anni è un evento raro e bellissimo, ma farlo per chi ha dedicato l’intera esistenza al servizio degli altri rende tutto inestimabile. Don Modestino rappresenta per tutti un punto di riferimento morale incrollabile. A lui va l'abbraccio più caloroso di tutta la nostra comunità». ( g. pa. )

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