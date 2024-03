Grande festa per i 102 anni di tzia Bonaria Desogus 

Lunamatrona ieri ha festeggiato i 102 anni di Bonaria Desogus che vive nella “Piccola casa della Divina Provvidenza” in vico Cottolengo. Tzia Bonaria è «arzilla in ottima salute», come racconta la direttrice suor Pierina Alberton. L’ultracentenaria è nata nel 1922 in una famiglia di fruttivendoli e sin da piccola prestava aiuto girando di casa in casa con la cesta (sa crobi) in testa per vendere arance e mandarini, mentre i suoi genitori si recavano a Villacidro con il carretto trainato dall’asino per acquistare gli agrumi. I genitori facevano anche altri lavori: la madre vendeva le uova di Villanovaforru all’ospedale di Is Mirrionis a Cagliari, mentre il padre si occupava della fabbricazione delle coperture di canne intrecciate per costruire i soffitti delle stanze. Tzia Bonaria non si è mai sposata e ha vissuto per tanto tempo con un fratello, anche lui celibe, morto da diversi anni. Lunamatrona si conferma paese longevo che conta molti ultranovantenni. L’amministrazione comunale omaggerà presto Bonaria Desogus: «Lunedì ci recheremo in struttura con un mazzo di fiori e porteremo gli auguri da parte di tutta la cittadinanza», dice il sindaco Italo Carruciu.

