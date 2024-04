Grande festa per i 102 anni della nonnina 

Giovanna Furcas, decimese doc, ha spento le sue 102 candeline. Per il suo compleanno, il primo aprile, era circondata dai parenti che le stanno vicino tutti i giorni e dalla nipote 48enne arrivata da Roma per l’occasione. La figlia primogenita Viviana, 68 anni, la descrive come una «donna dal cuore d’oro, dolce e nel contempo autoritaria». E racconta: «Mamma è nata a Decimomannu nel 1922 da genitori decimesi. Nonno, detto maistu Furcas, era falegname, mentre nonna casalinga. Hanno avuto 10 figli. I 6 maschi hanno seguito le norme del padre, mentre le femmine hanno lavorato come domestiche. L’unica ancora in vita è lei». Il segreto per vivere così a lungo? «Il duro lavoro, il sacrificio e la capacità di imporsi. Ha iniziato a lavorare a 9 anni. A 22 il padre avrebbe voluto maritarla ma lei è scappata a Capri. Dopo 15 anni è tornata in Sardegna si è sposata con un tirolese e con lui ha avuto 4 figli». Giovanna era davvero in gamba: «Realizzava cestini, palme, cuciva, faceva uncinetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA