Grande festa per i 101 anni di tziu Licu 

Festa per i 101 anni di tziu Emanuele “Licu” Vacca, nato nel 1923 nell'allora Comune di Serbariu. Circondato dall'affetto dei fratelli e dei nipoti ieri ha spento le candeline in un'atmosfera di festa che ha rallegrato tutta la struttura di Domusnovas dove da qualche mese è ospitato.

Un traguardo di tutto rispetto per il pluricentenario di Carbonia originario del borgo di Sirri, dove l'anno scorso si era tenuta una gran festa per i 100 anni.

Dalla posizione privilegiata della sua casa sulle colline di Sirri, dove ha sempre abitato fino al recente trasferimento, ha visto la nascita della città di Carbonia e lo stravolgimento moderno del territorio. Militare a Olmedo, minatore a Seddas Modditzi e in altre miniere di zona, non si è mai sposato e non ha avuto figli: «Sono orgoglioso di essere arrivato a questa età - dice emozionatissimo tziu Licu Vacca - ci vediamo il prossimo anno». (g. u.)

