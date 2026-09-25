Grande festa per i 101 anni  di tzia Maria  

Maria Sabiu, che vive in via Paderi a San Gavino, ha compiuto 101 anni. Un compleanno che fa seguito a quello di Iolanda Atzeni, sua vicina di casa: 105 anni compiuti poche settimane fa.Maria Sabiu ha sempre lavorato per la famiglia, suo marito Luigi Porcu è deceduto tanti anni fa. L’arzilla signora ha quattro figlie (Annalisa, Sandra, Lucia e Paola), cinque nipoti e tre pronipoti.

«Mia madre – racconta Annalisa – ogni mattina usciva per comprare l’Unione Sarda, che leggeva nel pomeriggio, e ancora oggi cura il giardino. A casa sua in estate c’è il ritrovo del vicinato di via Paderi: è una donna allegra di carattere e si fa voler bene. Beve un bicchiere di vino a pranzo e a cena».

San Gavino si candida a modello di vita sana e lenta rispetto alla città: «Da noi – spiega il sindaco Stefano Altea – c’è un’alta qualità della vita con le comodità della città come l’ospedale, la stazione ferroviaria, le scuole superiori, ma anche la tranquillità e i ritmi del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA