Grande festa per i 101 anni dell’aviere 

Per festeggiare il traguardo dei 101 anni ha accolto nella sua casa a Teulada amici, parenti e gli amministratori comunali he hanno voluto dargli gli auguri a nome dell’intera comunità. Stefano Ballisai ha avuto un sorriso e parole di ringraziamento per tutti. E ha intrattenuto i presenti con la sua storia, quella di un aviere arruolato nel 1940 che oggi è uno dei più vecchi militari dell’Aeronautica militare perché lui ancora oggi si sente un aviatore.

Nel corso della carriera ha partecipato alla guerra e poi in tempo di pace, «venni inviato a Chicago e San Francisco per specializzarmi negli aerei Grumman, acquistati dall’Italia per il soccorso in mare e la ricerca antisommergibile. Furono anni esaltanti dal punto di vista professionale. Ero richiesto in continuazione in diversi reparti di volo per la mia specializzazione». E mostra con orgoglio il suo figlio di servizio, le croci di Guerra, quella di Cavaliere della Repubblica per merito: «Ho amato l’Aeronautica Militare e dalla mia arma ho avuto molto». (s. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA