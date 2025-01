Grande festa per i 100 anni di tziu Pietro 

Festa in famiglia domenica a Paulilatino per festeggiare i 100 anni di Pietro Sedda. Un traguardo importante per il nonnino che arriva da una famiglia longeva, anche una sua sorella aveva raggiunto le 100 primavere e un’altra deve compiere 97 anni. Sposato con Maria Sireus, Pietro Sedda ha avuto tre figli e una figlia che, insieme a nipoti e pronipoti, lo hanno festeggiato e coccolato. A rendergli omaggio anche il parroco e il sindaco Domenico Gallus che gli ha donato una targa e un mazzo di fiori. Inoltre il primo cittadino per un’intera giornata gli ha concesso di indossare la fascia per fargli vivere l’emozione di essere sindaco. Ancora lucidissimo tziu Pietro ha raccontato aneddoti del passato quando lavorava in campagna, dove è andato fino a poco tempo fa. Ogni giorno legge il giornale, sino a un anno e mezzo fa guidava la macchina.

