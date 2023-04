Grande festa per i 100 anni di tzia Ciccitta 

Grande festa ieri a Sant’Anna Arresi, per i cento anni di Francesca Farci nota tzia Ciccitta.

Nata a Giba nel 1923, dove da giovane ha lavorato presso alcune famiglie del posto, si è sposata all’età di 20 anni durante la Seconda guerra mondiale con Efisio Mei, agricoltore e poi minatore a Carbonia. Hanno avuto 6 figli, 4 femmine e 2 maschi, 24 nipoti e 17 pronipoti. Dopo essersi sposata si è dedicata alla famiglia, senza farsi mancare alcuni hobby come la cura del verde, la realizzazione con l’uncinetto di tovaglie e centrini: ne ha collezionato un migliaio di pezzi. Inoltre ha sempre avuto la passione per il cucito: realizzava l’abbigliamento per i figli, ma in particolare i vestiti con abiti tradizionali per le bamboline che lei stessa creava. Sempre lucida e con un grande memoria, conosce tante storie che ama raccontare, in particolare del Ventennio. Alla festa non ha voluta mancare la sindaca Maria Teresa Diana, che ha donato alla nonnina una bellissima targa.

