Grande festa per i 100 anni di tzia Beatrice 

Grande festa ieri al centro di aggregazione sociale di Sant’Anna Arresi per i 100 anni di tzia Beatrice Culurgioni.

Nata a Giba, e successivamente, dopo il matrimonio, si è trasferita nella località Is Pottetus a Sant’Anna Arresi. Una decina di anni fa è rimasta vedova di Pietrino Lecca ma ha potuto contare sull'affetto dei suoi cinque figli, di cui tre femmine e due maschi, che le hanno dato sei nipoti e sette pronipoti. Per un periodo aveva vissuto nel Nord Italia per lavorare nella manifattura tessile e poi, una volta rientrata in Sardegna, per mantenere la sua famiglia ha lavorato nei campi e nell’allevamento del bestiame. Attualmente è ospite presso una struttura di riposo del territorio. Ieri ieri ha ricevuto gli auguri e l’abbraccio dei parenti e conoscenti del paese. Presenti anche il sindaco Paolo Dessi e la vicesindaca Teresa Pintus che hanno omaggiato la nonnina con un mazzo di fiori e una targa ricordo. (f. m.)

