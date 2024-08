Grande festa per i 100 anni di nonna Evelina 

Morgongiori in festa per una nuova centenaria. L'intera comunità si è stretta alla signora Evelina Perria che mercoledì ha spento le 100 candeline. Nei locali della ex scuola elementare è stata organizzata una grande festa alla presenza dei parenti, degli amici, dell’amministrazione comunale, del parroco e della comunità. Evelina Perria, originaria di Morgongiori dove vive attualmente, è stata sposata a Michele Demontis, da tutti conosciuto Mario, dal quale ha avuto 8 figli, occupandosi della loro crescita e delle incombenze casalinghe. Famiglia che con il passare degli anni si è sempre più allargata, con i 16 nipoti e 7 pronipoti. Nel corso della serata, il sindaco Paolo Pistis ha consegnato alla signora Perria anche una targa per celebrare la giornata. Per il piccolo paesino sul Monte Arci Evelina Perria è la seconda centenaria, assieme a Letizia Pistis, di 103 anni. ( g.pa. )

