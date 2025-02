Grande festa per i 100 anni di nonna Elisa 

Quando il sindaco di Talana Christian Loddo si stava congedando dal salotto di casa, Elisa Tegas gli ha augurato ogni bene. In realtà, il primo cittadino era andato a trovarla per porgere a lei gli auguri in un giorno eccezionale, quello dei cento anni. Nonna Elisa ha voluto dimostrare gentilezza e affettuosità verso l’uomo in fascia tricolore che le ha portato gli auguri di tutta la popolazione. Vedova di Giovanni Tegas da alcuni decenni, nonna Elisa ha due figlie, cinque nipoti e tre pronipoti. Ieri, in tanti hanno varcato la soglia della casa di vico Alessandro Manzoni, dove la neo centenaria vive insieme alla figlia nubile, per partecipare alla festa organizzata per l’occasione. Trascorre le sue giornate tra le mura domestiche, raccontando aneddoti della sua lunga vita durante la quale si è presa cura della famiglia senza mai far mancare il supporto al marito nelle campagne a valle del paese. Il peso dell’età si fa sentire ma, tutto sommato, nonna Elisa è in buone condizioni. Le ha fatto visita anche il parroco don Evangelista Tolu. A Talana, in questo momento storico, la longevità è una questione esclusivamente femminile: oltre a Elisa Tegas, fanno parte dello speciale club Lucia Murru e Gioachina Cabras, coetanee e amiche da una vita. Entrambe classe 1923, guardano ai 102 anni. ( ro. se. )

