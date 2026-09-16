Grande festa per i 100 anni di Giovanna Manca 

Grande festa a Giba per i 100 anni di Giovannica Manca, per tutti Giovanna. Nata a Teulada, luogo da cui si è trasferita all’età di 20 anni dopo aver conosciutoe sposato Pietro Murgia ambulante di Desulo che aveva avviato una florida attività commercial. Dal matrimonio ha avuto 3 figli tutti maschi e 7 nipoti. Si è sempre dedicata alla famiglia e al lavoro. Nel primo periodo ha aiutato il marito in giro per il Sulcis, successivamente ha aperto un bazar a Giba. Alla festa organizzata dalla famiglia ha presenziato anche l’amministrazione comunal, con il vice sindaco Alberto Pittoni, che ha voluto omaggiarla a nome della comunità con un mazzo di fiori e una targa ricordo. Presente anche Angelo Milia, sindaco di Teulada, luogo nativo della nonnina che ha voluta omaggiarla con un mazzo di fiori.

È la quinta centenaria teuladina del 2026. Nel mese di agosto scorso aveva compiuto 100 anni Mario Doi, il cui padre era di Desulo, paese natale che aveva lasciato nelle transumanze pastorali verso i lidi caldi del Meridione della Sardegna, sposatosi poi a Teulada con una possidente. Sono due casi di longevità che si incrociano tra comunità di partenza e comunità di accoglienza, verbo che i nostri padri e nonni avevano sempre presente e che fu la ragione delle migrazioni dall’interno alle periferie marine. (f. m.-s. l.)

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