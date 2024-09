Grande festa per i 100 anni di Antonica 

ll Barigadu si conferma terra di centenari. A Roma, dove abita in compagnia dei figli residenti nella capitale, ha compiuto 100 anni Antonica Garau nata a Sorradile l'8 settembre 1924, vedova di Pietro Atzori, suo coetaneo, deceduto lo scorso dicembre a 99 anni. La coppia ha condiviso 73 anni di vita coniugale e dal matrimonio sono nati 4 figli, 2 femmine e 2 maschi: Annamaria, Elena,Tonino e Giuseppe. Insieme ai figli, nipoti e pronipoti arrivati anche dalla Sardegna, la centenaria è stata festeggiata ricevendo pure una targa dal presidente del Consiglio del Municipio VI Roma delle Torri. A lei sono arrivati inoltre gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità sorradilese, formulati dal sindaco Giampaolo Loi. La signora Garau, in tempi non facili e fatti di tanti sacrifici, ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia. L madre, Maria Puliga, e la nonna vissero anche loro più di 100 anni. ( s. c. )

