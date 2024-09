Grande festa nelle vie del centro 

I canti e le ballate con i colori dell’Europeade risuonano ancora nelle strade della città, che in questo settembre si prepara ad una serie di appuntamenti di festa e spettacolo: dalla “notte bianca” prevista venerdì al festival Dantzas che sabato porterà le musiche tradizionali non solo sarde in piazza Vittorio Emanuele, primo appuntamento di una kermesse in tre tappe che toccherà anche Lodine e Orosei.

Notte bianca

Primo appuntamento venerdì dalle 20, con la “notte bianca” nelle strade del centro città. La manifestazione è in partnership con il Centro commerciale naturale Agorà di via Lamarmora, le associazioni di categoria di Nuoro e il Comune.

La “notte bianca di Nuoro” è appuntamento che segna la chiusura dell’estate. Coinvolge le associazioni culturali e sportive, le imprese e le attività cittadine in un percorso variegato tra intrattenimento, concerti e socialità da via Lamarmora a piazza Asproni.

Dantzas

Nemmeno il tempo di riposarsi che sabato sarà subito “Dantzas”, festival di danze e musica tradizionale. Appuntamento dalle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele dove i partecipanti potranno usufruire di un quadro variegato delle culture presenti in Europa, affiancato ad uno spaccato di tradizione dell’Isola. Si tratta della nona edizione della kermesse proposta dall’associazione “Tundo su ballu” e dal gruppo “Ballade ballade bois”. La formula del festival è decisamente originale: ci sarà infatti la possibilità di vivere da protagonisti le danze tradizionali partecipando ad uno stage pomeridiano per arrivare al concerto serale pronti a scatenarsi tutti insieme nel ballo in pazza. Gli organizzatori hanno pensato di proporre di imparare anche altre danze tradizionali del resto del continente, per apprezzarne similitudini e differenze e con la scusa ripassare i tanti balli che caratterizzano la cultura coreutica dei paesi dell’Isola. Festivalieri da ogni parte d’Italia, Francia, Germania Svizzera. Un centinaio i figuranti, tra loro i francesi del Bal Arbadétorne Trio con archi strimpellati, fisarmonica, voce e il gruppo Val Resia del Friuli Venezia Giulia. A fare da padroni di casa il gruppo “Ballade ballade bois” con Carlo Boeddu, Carlo Crisponi, Fabrizio Bandinu, Gianmichele Lai e Giuseppe Cillara che si alterneranno con le formazioni ospiti.

Nuorese e solidarità

Domenica “Moplasma” e Avis dalle 8 alle 12.30 daranno vita alla giornata della donazione del sangue. In piazza Vittorio Emanuele sosterà l’emoteca e sarà allestito un parco giochi gonfiabile per i bambini con musica e intrattenimento. Mercoledì 11 in piazzetta Mazzini, dalle 20, presentazione ufficiale della Nuorese calcio. Settembre si annuncia ricco: il centro commerciale naturale Corso Garibaldi e vie limitrofe riproporrà i sui “giovedì colorati”.

