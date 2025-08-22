Grande festa nella comunità per i 106 anni di zia Maurizia 

Festa grande a Sorradile per zia Maurizia Congiu. Storia e memoria viva di tutta la comunità, giovedì 21 agosto la donna ha tagliato il prestigioso traguardo delle 106 primavere. Un compleanno speciale, circondata dall’affetto dei suoi cari e del paese intero.

La sua vita è un concreto esempio di forza e resilienza: quarta di sei figli, rimasta orfana di padre a soli 15 anni, Maurizia Congiu iniziò a lavorare prima ad Abbasanta e successivamente a Genova. Dopo il matrimonio fece ritorno al suo paese natale nell’Alto Oristanese. Vedova dal 2013 e senza figli, zia Maurizia è stata costantemente circondata dall'affetto dei familiari e dalle premurose cure delle assistenti che, con dedizione, le hanno consentito di rimanere nella sua casa.

La longevità sembra essere un dono di famiglia: anche la sorella Rosa Congiu ha vissuto infatti fino a 104 anni. «Sorradile si stringe intorno a zia Maurizia con orgoglio e riconoscenza, celebrando non solo la sua eccezionale longevità, ma anche la testimonianza autentica di una vita che custodisce la memoria e l'identità del nostro paese» afferma il sindaco Giampaolo Loi. Il 21 agosto, giorno del compleanno, il primo cittadino insieme al parroco ha fatto visita all’ultracentenaria per renderle omaggio e portarle personalmente gli auguri di tutta la comunità.( a.o. )

