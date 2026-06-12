Grande festa nel santuario montano 

Oggi Macomer si trasferisce sulla montagna per la grande sagra in onore di sant’Antonio di Padova. Intanto ieri mattina migliaia di persone hanno partecipato alla processione, che si è snodata lungo gli antichi tratturi, per accompagnare il simulacro nel santuario. Oggi è la giornata clou di un lunga maratona di fede e tradizione, dopo la tradizionale “Treighina”. Alle ore 10.30 è prevista la celebrazione della messa solenne presieduta dal vescovo Mauro Maria Morfino, dal parroco, padre Andrea Rossi, da don Marco Saurra e altri sacerdoti. La messa sarà accompagnata dai canti del coro “Città di Macomer”, diretto da Enrico Pilo. L’organizzazione delle manifestazioni, coordinate dalla società Sant’Antonio di Padova, sono affidate ai fedales del 1982. «Stiamo vivendo giornate di grande partecipazione», dice la presidente, Tiziana Atzori.

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