Grande festa in musica con i batteristi di tutta l’Isola 

Per promuovere il commercio a Macomer arriva la “festa del ritmo”, incontro in piazza con la partecipazione di tutti i batteristi dell’Isola, organizzato dall’associazione Batteras Beat Macomer. L’evento segna la conclusione delle manifestazioni che hanno caratterizzato diversi fine settimana, tra maggio e agosto, nell’ambito di “S’istiu in carrela”, programma di promozione del commercio, ideato e voluto dal Centro commerciale naturale, al quale aderiscono oltre 100 commercianti di Macomer, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per domenica, (inizio ore 17) è previsto l’appuntamento musicale.

«Lo scopo - dice il direttore artistico Fabrizio Murgia - è anche quello di mettere insieme tanti musicisti, per sensibilizzare tutti ai benefici dell’educazione musicale e dell’aggregazione sociale. Alla manifestazione interverranno alcune associazioni di volontariato che si occupano di temi sociali nel territorio». Ospite della manifestazione è Cecilia Concas, cantautrice sarda, nota in tutta l’Isola.

«Proseguono con grande partecipazione di pubblico le manifestazioni per promuovere la cittadina e il commercio - dice Michele Floris del Centro commerciale naturale -. Le iniziative caratterizzeranno anche l’autunno e sono in programma per le feste natalizie e di fine anno per proseguire col carnevale e poi in primavera».

