Grande festa in chiesa per i cent’anni di tzia Pasca 

Ottana ha festeggiato ieri i 100 anni di tzia Pasqua Pittalis. Donna laboriosa e stimata, ha voluto celebrare il secolo di vita nella chiesa romanica di San Nicola a Ottana con una messa insieme alla sua affettuosa famiglia. A consegnarle un riconoscimento in ceramica, un bouquet e l’icona della Sacra Famiglia sono stati il sindaco Franco Saba e il parroco Pietro Borrotzu.

«Un traguardo significativo, non soltanto per tzia Pasca che lo celebra, ma per tutti noi. Siamo grati per questo dono prezioso», ha detto don Borrotzu durante l’omelia. Il sindaco Franco Saba ha aggiunto: «Un onore per tutta la comunità che le porge i più sentiti e affettuosi auguri». Tzia Pasca ha sempre vissuto a Ottana, tra grandi sacrifici, duro lavoro e soddisfazioni, accompagnata dalla fede. Di sé stessa racconta: «Ho cominciato la scuola elementare nel 1931, la maestra era Rosita Rivoira di Bonorva, la ricordo bene. Ho frequentato sino alla quinta. Mio padre mi voleva mandare a Nuoro per proseguire gli studi, ma ho preferito restare qui per aiutare mia madre. A 21 anni mi sono sposata. Dal matrimonio ho avuto cinque figli: Antonio Giuseppe, Mariuccia, Carmelino, Roberto e Gabriella. Andavo a lavorare nelle case per poter garantire loro un'istruzione, tra loro, uno è diventato medico e un altro avvocato». Una soddisfazione grande, coronata con i nipoti, dopo una vita di fatiche.

