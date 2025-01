Grande festa e una targa per la campionessa di ciclismo 

Enorme soddisfazione di tutta la comunità per le imprese di Giorgia Secchi, 20 anni di Marrubiu, diventata ormai una delle atlete di punta della nazionale di ciclismo. Nelle tappe della coppa del mondo di ciclocross è diventata campionessa nella categoria under 23. «Era il sogno di una vita correre in coppa del mondo – afferma Giorgia- Pensavo fosse un obiettivo realizzabile ma non adesso, esserci già riuscita è stata una forte emozione. Allo stesso tempo mi ha fatto capire quanto il livello sia alto e debba migliorare ancora tanto, lavorare anche se i sacrifici che faccio sono già tantissimi». L’atleta guarda già al futuro. «Gli obbiettivi sono di alzare l’asticella e riuscire magari a entrare nelle prime 20 al mondo». Per lei tante rinunce e allenamenti durissimi. «E poi esiste l’impegno mentale- sottolinea- che tende a distruggerti e per questo tanti giovani mollano prima di passare ai professionisti. Ed ancora ridurre la vita sociale, un’alimentazione e orari rigidi per non influenzare il sonno, niente vacanze per rispettare quello che la squadra richiede». L’atleta si divide tra Chieti e il Belgio, ma non dimentica il suo paese e la famiglia. «Siamo orgogliosi della nostra concittadina – affermano il sindaco Luca Corrias e l’assessore allo Sport Matteo Cicu- con impegno e costanza porta alla ribalta internazionale anche il nome di Marrubiu. Nei prossimi giorni sarà nostra ospite in Comune dove le sarà consegnato un giusto riconoscimento». ( s. c. )

