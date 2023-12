Grande festa e targa ricordo per i 100 anni di zia Cesira 

Grande festa per Cesira Atzori che ha tagliato il traguardo delle cento primavere sabato scorso. Nel primo pomeriggio la messa nella chiesa di San Bartolomeo, poi il rinfresco nei locali dell’oratorio; un momento aperto a tutti come chiesto dalla festeggiata che ha voluto condividere questo traguardo con la sua comunità. Presenti nipoti e pronipoti, parenti e i tanti amici, oltre all’amministrazione comunale che, per l’occasione, ha donato una targa ricordo dell’evento. Zia Cesira la si può ancora vedere passeggiare mentre va a ritirare la pensione all’ufficio postale e, sino a poco tempo fa, attraversare il paese per andare in chiesa. Ora vive a casa della nipote Francesca e accanto all’altra nipote Lucia. ( g.pa. )

