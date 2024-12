Grande festa degli alberi con i bambini della scuola Loru-Dessì 

Gli alunni delle quinte elementari dell'istituto comprensivo Loru-Dessì di Villacidro sono stati protagonisti ieri dell’iniziativa di tutela e sensibilizzazione ambientale organizzata dalle scuole in collaborazione con l’associazione Sa Cumpangia de su Cumpringiu. Le classi hanno piantato quaranta alberelli fra il parco di via Farina e quello di via don Sturzo, in cui sono state messe a dimora anche due giovani magnolie nate dai semi della storica magnolia che si affacciava fino a pochi anni fa sul Lavatoio e che molti villacidresi ricordano con affetto e nostalgia.

«Siamo orgogliosi di aver preso parte a una mattinata di grande valore educativo e civico – commenta la dirigente Marinella Giorri – la festa degli alberi è un’opportunità per avvicinare i nostri studenti ai temi dell’ecologia e della sostenibilità, facendoli diventare protagonisti attivi nella cura del territorio. La collaborazione con realtà associative rafforza il legame tra scuola e comunità, contribuendo a formare cittadini consapevoli e responsabili». Soddisfatti anche i volontari dell'associazione, che hanno insegnato ai bambini come piantare gli alberi. «Abbiamo donato a ogni classe un vademecum, per gestire al meglio il nostro patrimonio verde», conferma Marco Leo, fra i fondatori della “Cumpangia”. ( m. m. )

