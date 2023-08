Grande festa con più di 50 gruppi 

«Non dimentichiamolo, tutto nasce da lì, dalle celebrazioni religiose per il Redentore. È l’aspetto più importante della festa nella quale si inserisce quello culturale e folkloristico». Don Giuseppe Mattana, vicario della diocesi di Nuoro, lo ricorda a tutti.

Quella del Redentore, diventata in 123 anni una delle sagre più sentite nell’Isola per la capacità di trasmettere emozioni e l’appartenenza identitaria della cultura e delle tradizioni del popolo sardo, è la festa del Cristo Redentore, che dal 1901, quando la statua venne eretta sull’Ortobene per il Giubileo, veglia sulla città. Per la prima volta ieri in Comune nella presentazione ufficiale al fianco del vicesindaco Fabrizio Beccu (il sindaco Andrea Soddu era assente per improvvisi problemi personali) e degli assessori Salvatore Picconi, Grazia Mele e Fausta Moroni, c’era anche il rappresentante della diocesi.

La festa quest’anno ritornerà senza restrizioni, con il prologo della sfilata delle maschere sabato 26 agosto, e quella dei costumi tradizionali domenica 27. Il 29 le celebrazioni religiose.

Le maschere

La sfilata simboleggia la processione dei fedeli che, con il loro abito della festa, raggiungevano l’ultima domenica di agosto la città per il pellegrinaggio verso la statua del Redentore. Processione che nel tempo si è trasformata in una vetrina dei costumi dell’Isola. Il clou in tre giorni, con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna che il 26 agosto dalle 19 vedrà nelle vie del centro la partecipazione di quindici gruppi.

Duemila figuranti

Il 27 agosto l’attesa sfilata dei preziosi costumi tradizionali, 2000 figuranti, in rappresentanza di cinquanta paesi della Sardegna, insieme a cinque gruppi della città, partirà alle 10 da viale del Lavoro e si concluderà alla Cattedrale. Ad aprire la sfilata (diretta tv su Videolina) il carro a buoi guidato da Giovanni Antonio Catte con la rappresentanza nuorese, il coro Grazia Deledda, l’associazione Nugoresas, il coro Amici del Folklore, il gruppo folk Ortobene, il tenore Sotziu Nugoresu e il gruppo spontaneo. Alle 12 la sfilata dei cavalieri e delle amazzoni in costume: in tutto 200. La sera lo stadio Frogheri ospiterà il festival regionale del folclore, con i gruppi in costume tradizionale che si esibiranno nelle danze. Martedì, spazio al momento religioso, con il pellegrinaggio alle 6 dalla Cattedrale sull’Ortobene, e alle 11 le celebrazioni della messa con l’accompagnamento dei cori.

Tra passato e futuro

«Dal 26 al 29 agosto, Nuoro diventerà il cuore pulsante delle tradizioni e dell’arte popolare, con la celebrazione della festa del Redentore - ricorda l’assessore Picconi - quest’anno la grafica si è ispirata al manifesto realizzato nella festa del Redentore del 1954, dall’artista Mario Puppo». Spiegando nel dettaglio il calendario degli eventi che partiranno il 18 agosto e proseguiranno sino a settembre. Pur assente Soddu ha voluto ricordare che il Redentore, oltre che un momento di socialità comunitaria «è un’opportunità per riflettere sulla nostra identità, la storia e il futuro»

Il calendario

Ricco il calendario di eventi a corollario del Redentore, si inizia il 18 con il Festival del Folclore ai Giardini e la partecipazione di gruppi di Argentina, Perù, Bolivia e Georgia, Gli Amici del Foklore e San Giorgio di Usini. Il 22 al Polivalente serata di poesia con Poetas Improvvisadores, e il 25, al Nuraghe, a cura dei Cantori di Via Majore “Canti e melodie delle quattro province”. Il primo settembre ai Giardinetti VII edizione del festival di danze e musiche tradizionali d’Europa dell’associazione Nugoresas, Ballade Ballade Bois e Tundu Su Ballu.

