Grande festa con i campanari 

Rintocchi e segni a distesa, suoni di richiamo e di festa per oltre 2 ore hanno allietato sabato pomeriggio Meana Sardo col quarto raduno dei campanari della Sardegna. Un’esibizione molto applaudita da un numeroso pubblico che ha apprezzato i diversi stili tramandati nei secoli, tradizioni portate avanti dai maestri dell’associazione “Sos jacanos de Sardigna”. Sul sagrato della chiesa San Bartolomeo ad alternarsi alle 4 campane sistemate su un apposita struttura sono stati giovani apprendisti ed esperti di un mestiere antichissimo. La bella manifestazione organizzata in collaborazione con la Pro Loco e la parrocchia è stata chiusa dai maestri meanesi che, saliti sul maestoso campanile, hanno dato voce alle grandi campane, melodie che da secoli scandiscono i ritmi della vita nel paese. (l. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA