Grande festa all’insegna della solidarietà  

A Macomer la festa più attesa dell’anno, quella per Sant’Antoni ’e su Monte (sant’Antonio di Padova) che si svolge prevalentemente nel santuario campestre. Sagra all’insegna della solidarietà, con la partecipazione di una cinquantina di malati e volontari dell’Oftal regionale e diocesana (l’associazione per il trasporto degli ammalati a Lourdes) e di Villa Chiara di Olbia, che saranno ospitati per tre giorni nella ex colonia Eca, assieme a un gruppo di giovani sportivi della Penisola per vivere un’esperienza particolare. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Comune, associazione Tottuparis e cooperativa Esedra. Domani alle 10.30 la messa solenne presieduta dal vescovo Mauro Maria Morfino, accompagnata dal coro Melchiorre Murenu. «Una festa per tutti e un’esperienza importante per tutti noi», dice il presidente dei Fedales 81, Fabio Porru. (f. o.)

