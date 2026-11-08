Grande festa a Solanas per il nuovo parroco 

Solenne ingresso nella chiesa di Solanas (borgata turistica di Sinnai) del nuovo parroco, don Ignazio Siddi. Accompagnato dal Vicario generale dell’Arcidiocesi di Cagliari, monsignor Ferdinando Caschili, don Siddi ha preso possesso del suo nuovo incarico in un clima di grande commozione, concelebrando la messa anche con don Gianni Soro, che proprio a Solanas, è stato parroco alcuni anni fa. Alla cerimonia, hanno presenziato la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e la vice sindaca del Comune di Maracalagonis, Paola Corona. A Solanas sono arrivati, da Samassi, gli ex parrocchiani di don Ignazio Siddi e il coro del paese che ha animato la messa. La nomina, decisa dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, è stata firmata lo scorso 23 settembre. Don Siddi prende il posto di don Diego Zanda, trasferito a Roma in Vaticano. ( ant.ser. )

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