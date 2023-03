Grande festa a Gesturi con Zito e Lella 

La settimana lavorativa del Cagliari che porta all'anticipo di venerdì sera con l'Ascoli si apre con una bella notizia. Ieri mattina, infatti, Ranieri ha ritrovato in gruppo Prelec. L'attaccante sloveno si era fermato alla vigilia della trasferta di Brescia per un affaticamento agli adduttori. Nulla di grave, tanto che all'ex Tirol è bastato qualche giorno di riposo per smaltire il problema e tornare abile e arruolabile.

Infermeria

Restano così quattro i rossoblù ancora indisponibili e che ieri hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata, Viola, Lella, Rog e Pavoletti. Il capitano, oltre agli esercizi, ha iniziato anche le terapie specifiche per assorbire l'infiammazione all'articolazione della caviglia che lo ha di nuovo messo ko. Oggi nuovo allenamento al mattino, con la conferenza dell'antivigilia di Ranieri, e domani sarà già tempo di rifinitura.

Gita a Gesturi

Intanto proseguono gli incontri con i circoli di tifosi in giro per l’Isola. Ieri è toccato a Luvumbo e Lella, insieme al Club manager Muzzi e al direttore Business&Media Stefano Melis, ospiti del Cagliari Fan Club dedicato a Gianfranco Zola a Gesturi. Come sempre, foto e autografi per tutti, in una giornata dedicata alla passione rossoblù. (al.m.)