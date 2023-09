Grande emporio Macomer 

Tante idee e tanti progetti messi insieme, con l'obiettivo comune di rilanciare l'economia della cittadina per farla ridiventare centro di riferimento commerciale per l'intero territorio. Così nasce il Centro commerciale naturale. Un’iniziativa dei commercianti che ha il sostegno concreto del Comune. L’associazione si propone di portare avanti iniziative col desiderio di rilanciare definitivamente, dal punto di vista commerciale e culturale, la cittadina.

In Municipio

Il primo passo è stato quello di presentarsi alle istituzioni, esporre le idee di rilancio e progetti per dare un senso all'estate macomerese, ma anche alle feste di fine anno e al carnevale. Il Centro commerciale naturale ha già un centinaio di adesioni, tra esercenti, associazioni culturali e altri. «Un accorato appello, quello dei commercianti. Ci hanno presentato un progetto che abbiamo raccolto con entusiasmo – dice Fabiana Cugusi, assessora alla promozione del territorio – Il Comune svolgerà un ruolo di sostegno alle loro proposte. Ci sono già stati incontri costruttivi e altri sono in programma, da dove sta emergendo una vera e propria organizzazione per le iniziative che saranno portate avanti, a partire da settembre».

«Dobbiamo rialzarci»

Soddisfazione dei commercianti, che vedono nel Ccn un progetto di rilancio concreto. «Dobbiamo rialzarci – dice Maddalena Sedda, esercente del corso Umberto – iniziamo subito a lavorare per riportare la centralità commerciale a Macomer». Dello stesso avviso Giorgio Atzori: «Tutte le iniziative che si metteranno in campo sono utili per ridare a Macomer quel ruolo che ha avuto nel passato» Angelo Castellaccio è d’accordo: «È positivo per questa cittadina, è positivo per l'economia, è positivo per i commercianti che, dentro il Centro commerciale Naturale, regolato da un legale statuto, possono procedere coesi. Ognuno di noi potrà fornire delle idee, che servono per lo sviluppo della cittadina».

Si procederà con l'organizzazione di iniziative comuni, con l'intento di portare sempre più persone a vivere gli eventi. Si organizzeranno eventi a vantaggio anche della comunità, nell'ambito del più totale spirito di collaborazione. «L'iniziativa – aggiunge l'assessora Cugusi – rappresenta una grande occasione per far vivere sempre di più la cittadina, nell'interesse di tutti coloro che ci vivono e la frequentano per lavoro e per altro e soprattutto per fare gli acquisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA