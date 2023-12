«Grande emozione dal Capo dello Stato» 

Dalla pista al Quirinale, traguardo meritato per la Sardegna che corre veloce. Tra gli azzurri dell’atletica ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la celebrazione dello storico successo agli Europei a squadre ottenuto lo scorso giugno a Chorzow, in Polonia, c’è anche una preziosa quota sarda. Nella Sala degli Specchi, Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Dalia Kaddari, che hanno scritto alcune delle più belle pagine della storia dell’atletica italiana, insieme con gli altri azzurri e col presidente della Fidal Stefano Mei, hanno assistito alla celebrazione del loro successo. «È stato molto emozionante il momento in cui il presidente è venuto a complimentarsi e a me e Patta ha detto una frase che mi ha lasciato veramente molto felice, ossia “La Sardegna che corre veloce”, definizione che sia io che Lollo abbiamo apprezzato moltissimo. È stato il più alto riconoscimento che il nostro sport avrebbe potuto ricevere, sono davvero orgoglioso di far parte di questa squadra», dice Tortu.

«Essere ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale è sempre una grandissima emozione. Ho avuto la fortuna di essere stato invitato altre due volte e spero ce ne possano essere tante altre ancora perché vorrebbe dire che i risultati stanno arrivando. Fa tanto piacere vedere che il presidente tenga al nostro sport e ai nostri risultati!», dice Patta, già medaglia d’oro olimpica nella 4x100 insieme a Tortu, Desalu e Jacobs.

Grande felicità anche per Dalia Kaddari per la cerimonia di saluto del Capo dello Stato che costituisce un degno epilogo per il 2023 ed un grande stimolo per un 2024 ricco di impegni. «L’anno prossimo ci son veramente tantissimi obiettivi tra cui le Olimpiadi, gli Europei in casa, a Roma, i Mondiali di staffette, siamo carichi per quelli e stiamo lavorando al meglio». Obiettivi ambiziosi e decisamente alla portata di una Sardegna che corre veloce, più del tempo.

