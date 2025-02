grande cos, monterotondo al tappeto  

Cos 2

R. Monterotondo 1

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Xaxa, Rossi, Severgnini, Piseddu (41’ st E. Loi), Ladu, Morlando, Calabrese (22’ st A. Loi), Derbali, Mattia Floris, Romano (41’ st Sulis), Pinna. In panchina Maurizio Floris, Demontis, Boi, Demurtas, Sotgia, Bigotti. Allenatore Antonio Carta.

Real Monterotondo (4-3-3) : Silvestrini, Ceccarelli, Manca (38’ st Zaccone), Contucci, Albanesi, Meledandri, Gningue, Cantiani (1’ st Pellegrini), Fontana (42’ pt Barba), Napoleoni (38’ st Riosa), Menghi. In panchina Marini, Volpe, Bencivenga, Ansini, Scaffidi. Allenatore Rinaldo Stillo.

Arbitro : Battistini di Lanciano.

Reti : pt 14’ Calabrese, 25’ Romano; st 7’ Pellegrini.

Note : ammoniti Ceccarelli, Morlando, Romano, Xaxa, Ladu; recupero 2’ pt e 5’ st.

tertenia. Una grande Cos affonda il Real Monterotondo e dopo una lunga rincorsa lascia l’ultima posizione balzando addirittura in zona playout, a sole quattro lunghezze dalla salvezza diretta. Punti che valgono doppio essendo, quello con i laziali, uno scontro diretto. Prestazione tatticamente perfetta quella dei gialloblù, con una sola sbavatura: hanno chiuso nel primo tempo col doppio vantaggio ma in avvio di ripresa hanno subito il gol degli ospiti, poi però Ladu e compagni non hanno più concesso nulla.

La gara

Dopo un inizio di gara bloccato, caratterizzato da scontri fisici in mezzo al campo, al primo vero affondo la Cos sblocca il risultato. È il 14’ quando Calabrese dall’interno dell’area, dopo una serie di batti e ribatti, trafigge Silvestrini. I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, aumentano la pressione e al 25’ raddoppiano: azione personale di Pinna che entra in area e serve Romano che deve soltanto spingere la palla nel sacco. La Cos, ben schierata in campo, mantiene il possesso palla non permettendo agli ospiti di sviluppare azioni pericolose.

La ripresa

Nel secondo tempo al 7’ i laziali accorciano le distanze con Pellegrino (subentrato nell’intervallo) su assist di Menghi. La Cos riesce a controllare il tentativo di forcing degli avversari e nel finale va anche vicina al tris: al 43’ su azione di contropiede Sulis smarca Enrico Loi che dribbla Silvestrini ma si defila troppo e calcia sull’esterno della rete. Un minuto dopo, conclusione al volo di Sulis: la palla si perde di poco sul fondo.

