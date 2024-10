Grande commozione per l’omaggio a Riva «Esempio per tutti» 

Occhi lucidi, piedi che battono sul pavimento e un lungo applauso. Così, ieri, nell’aula consiliare del Palazzo del Consiglio regionale, è stato reso omaggio a Luigi Riva, il “Rombo di Tuono”, che da Leggiuno, giovanissimo, ha scelto di fare di Cagliari e della Sardegna la sua casa. Un uomo che non solo è diventato un mito del calcio per le sue imprese sul campo, ma è soprattutto il simbolo di un legame profondo con una terra che lo ha accolto e reso immortale. A ritirare il premio speciale alla sua memoria è stato il figlio, Nicola, durante una cerimonia densa di emozione.

L’evento è stato organizzato dal Consiglio nazionale dell’ANSMeS, l’associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Comitato Paralimpico, con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Accanto al ricordo di Riva, è stato consegnato anche il prestigioso premio “Luigi Ramponi”, all’ex ginnasta cagliaritano Riccardo Agabio ed ex presidente della Federazione Ginnastica d’Italia: «tornare qui dopo tanti per ricevere qui un riconoscimento per la mia carriera sportiva, mi gratifica molto». Nicola Riva, rivolgendosi agli studenti di alcune scuole sarde a indirizzo sportivo presenti in sala, li ha esortati a «seguire i vostri sogni attraverso le passioni, proprio come ha fatto papà», prima di rivolgere un pensiero ai compagni di squadra del padre, Tomasini, Greatti e Reginato, anch’essi presenti alla cerimonia. «Qui papà ha trovato non solo dei compagni di squadra, ma anche dei fratelli: la Sardegna li ha uniti e ha creato una grande famiglia», ha aggiunto, sottolineando il legame indissolubile che suo padre aveva instaurato con l’Isola.

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, nel consegnare il premio alla memoria di Gigi Riva, ha voluto ricordare il significato più profondo di questa figura: «Gigi Riva per noi non rappresenta solo il campione sul campo, ma il valore del legame con la terra, l’attaccamento alla maglia e alla Sardegna. Gigi è la Sardegna, anche se non ci è nato. I valori che porta con sé lo sport, la solidarietà, l’amicizia, valgono più di qualsiasi trofeo o medaglia. Oggi non celebriamo solo un eroe dello sport, ma condividiamo un’eredità morale che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni».

