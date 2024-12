Grande commozione per il centro MiLoMaMi 

A distanza di un mese dalla tragedia sulla provinciale 69, ieri a Fonni è stato inaugurato il Centro giovanile Interparrocchiale Mi.Lo.Ma.Mi dedicato ai quattro giovanissimi Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu, deceduti nell’incidente. Alla cerimonia, svoltasi in un clima di grande commozione nei locali del salone “Don Bussu” la presenza dell’intera comunità, radunatasi poco prima, per la messa di trigesimo nella vicina parrocchia di San Giovanni Battista. Nel corso della manifestazione, la proiezione di un video in ricordo dei ragazzi, con le immagini inoltre del murale col logo del Centro, realizzato dai coetanei al fianco del parroco Don Luciano Monni. «Il Centro giovanile - hanno commentato i promotori - nasce dal desiderio di offrire ai nostri bambini e ragazzi un luogo sicuro, accogliente e pieno di opportunità. Un luogo dove non ci si limita a giocare, ma si impara a conoscersi, a confrontarsi e, soprattutto, a crescere insieme e a coltivare quei valori e quel senso di comunità che da sempre contraddistinguono il nostro Paese”.

Rivolgendo, così, un ulteriore pensiero a Coinu, Figus, Innocenti e Soddu: «A loro vogliamo dedicare questo centro con la speranza che ogni sorriso, ogni gioco e ogni attività che qui prenderà vita possa portare un po' del loro spirito». (g. i. o.)

