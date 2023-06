Grande colpo del Sant’Elena: ecco Fortuna, Pinna e Fadda 

Si muove il mercato dei dilettanti. Alessandro Sassu torna sulla panchina del Calangianus. Subentra a Ferruccio Terrosu. Il Sant’Elena, dopo aver confermato l’allenatore Marco Piras, punta a creare una squadra competitiva. Sono arrivati il forte difensore Luigi Pinna, con un passato in D, in C e in Eccellenza. Ha giocato nel Muravera, nell'Arzachena e nell'Olbia. Un difensore di grande esperienza indicato da Piras alla società assieme agli altri acquisti: il portiere Antonio Fortuna, tra i più forti della categoria, con un passato al Guspini,Calangianus, Carbonia, Monastir. Un portiere di valore che darà sicurezza all'intera difesa e che sostituirà il giovane Tirelli classe 2006 che piace a diverse società di categoria superiore. Il terzo acquisto è quello di Michele Fadda, centrocampista, ex Guspini, Nuorese e La Palma. Tutti giocatori che Marco Piras che conosce molto bene per averli già allenato.

In Promozione, Tortolì più forte e ambizioso con l’arrivo dell’attaccante Antonio Pili. Un ingaggio che la dice lunga sulle ambizione della squadra ogliastrina che sogna di tornare in Eccellenza. Nell’ultima stagione, Pili, originario di Tonara, ha giocato con l’Idolo, segnando 20 gol e vincendo il titolo di capocannoniere nel suo girone. Pili ha iniziato la corriera col Tonara, per passare prima nelle giovanili della Torres e poi nella primavera della Nuorese. Ha vestito la maglia della Villacidrese, vincendo il campionato di Serie D. Poi, la tappa col Porto Torres dove Pili ha vinto il campionato, la Coppa Italia e Supercoppa. Rientrato a Tonara, è stato grandissimo protagonista del salto della sua squadra dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

