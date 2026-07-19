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Sant’Elia
20 luglio 2026 alle 01:47

Grande caldo, nuovi orari per l’ecocentro 

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Temperature elevate, grande caldo e continue allerte per meteo. Condizioni che rendono complicate le giornate di chi lavora all’aperto. Per questo, a tutela degli operatori e degli utenti, il Comune ha deciso di modificare gli orari apertura al pubblico dell’ecocentro di Sant’Elia. La variazione sarà valida fino al 31 agosto e riguarderà anche le isole ecologiche in via Pisano e in via Puglia.

Le strutture saranno dunque operative dal lunedì alla domenica, esclusi i giorni festivi, dalle 6.30 alle 12.30 per quanto riguarda la mattina, dalle 15.30 fino alle 21.30 la sera.

Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le fasce orarie dell’ecocentro di via San Paolo. Resterà aperto al pubblico sempre dal lunedì alla domenica, giorni festivi esclusi, dalle 9.30 fino alle 12.30 di mattina e dalle 15.30 fino alle 19.30 la sera.

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