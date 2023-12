Grande boxe: oggi ad Alghero, domani a Quartu 

Partiamo da un fatto: due riunioni con tanti professionisti e dilettanti a distanza di una settimana da un campionato del mondo (quello Youth di Patrick Cappai) e due da un titolo dell’Ue (di Cristian Zara) non si erano mai viste. Questa sera ad Alghero (primo gong alle 19.30) la Boxe Torres di Maurizio Muretti organizza la Coppa internazionale Franco Mulas, una riunione con quattro professionisti e alcuni tra i migliori dilettanti sardi dedicata alla memoria del grande maestro algherese che, tra gli altri, ha guidato il campione del mondo Salvatore Burruni. Sul ring, per la prima volta da pro, il super leggero Marcello Manca contro il bosniaco Sandro Stanic e Roberto Mura (peso massimo) contro Hrvoje Bozinovic (anche lui serbo).

Da nord a sud dell’Isola, domani serata di pugni a Quartu, con il ritorno sul ring del superwelter Sebastiano Argiolas (Elmas Boxe) dopo il brillante esordio tra i pro di tre settimane fa: l’appuntamento è al palasport Ferrini di via Pessina, l’occasione gliela offre il Team Boxe Cappai di Fabrizio Cappai che gli mette di fronte l’esordiate Leo Ciantar. Ricco anche il sottoclou: in programma, infatti, ci sono sette match dilettanti. «Due di questi match», Michele Argiolas e Alessandro Cafaro, «saranno a carattere interregionale Sardegna-Lombardia», dice Fabrizio Cappai, che organizza la riunione sette giorni dopo aver guidato al titolo mondiale Youth il figlio Patrick nella “sua” categoria dei pesi piuma. «Il palasport di via Pessina è il luogo in cui questi anni abbiamo costruito il percorso di Patrick, è da li che ripartiamo continuando puntare sui giovani». Primo gong alle 19. ( ma.mad. )

