Grande attesa per la Sagra del carciofo 

L’obiettivo è quello di promuovere il carciofo, eccellenza del territorio, con un ricco programmi di appuntamenti gastronomici, culturali e artistici. Il Comune di Siamaggiore, in collaborazione con l’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, organizza per sabato 25 e domenica 26 marzo la Sagra del Carciofo. Una festa che dura dal 1992. Sabato, alle 16, nell’aula consiliare, ci sarà il convegno dal titolo “Tavola rotonda sul carciofo” con la partecipazione di istituzioni e imprese. Sarà un modo anche per capire i problemi legati alla produzione nell’Oristanese. Sempre alle 16, nel centro storico, è prevista la degustazione e la vendita dei prodotti locali. Ci sarà poi la seconda edizione del contest e mostra fotografica “Sei brutto…come un carciofo”. La sera musica con il Concerto Cuncordias. A seguire il dj set di Andrea Camedda. La sagra riprenderà il giorno dopo dalle 10 con degustazioni varie. Alle 12, in piazza Asilo, ci sarà lo show cooking: verranno preparate alcune ricette tradizionali riviste in ottica moderna, attraverso piatti in cui l’elemento principale è il carciofo. Sarà possibile anche assaporare pietanze a base di carciofo a cura dello chef Renzo Corona. A partire dalle 17 musica per tutti. Alle 19 il concerto di Maria Giovanna Cherchi che fa tappa a Siamaggiore con il suo “Sirena Tour”. ( s. p. )

