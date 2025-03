Grande attesa per la Pentolaccia a cavallo 

Dopo il successo dello scorso weekend con la sfilata delle maschere della Sardegna, oggi a Nuoro torna la pentolaccia a cavallo. Ad organizzarla l’associazione Amazzoni e Cavalieri, che fissa un’importante data nel calendario della Giostra Equestre di Carnevale.

Appuntamento in via Lollove, nel rione di Preda Istrada dalle 14, con la chiusura della strada e l’arrivo degli iscritti mentre le pentolaccia inizierà alle 15 e andrà avanti sino a tarda sera.

La manifestazione inizialmente in calendario per sabato scorso, è stata rinviata di sette giorni per questioni organizzative. Una giornata di festa che chiude gli appuntamenti del Su Carrasecare Nugoresu organizzato dal Comune.

Durante la manifestazione è stata emessa l’ordinanza di divieto temporaneo di vendita per asporto e consumo, all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine. Per consentire lo svolgimento delle manifestazione ci saranno variazioni anche alle linee del trasporto pubblico, degli autobus 1S: che passerà in via Mannironi, via Trieste, piazza Italia, via Ballero e viale Ciusa, sino al capolinea, mentre al linea 1D percorrerà il percorso in senso inverso.

