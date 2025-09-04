VaiOnline
Oristano
05 settembre 2025 alle 00:27

Grande attesa per il Rimedio 

Si concluderanno domani le novene in preparazione per la festa della Madonna del Rimedio, patrona dell’Arcidiocesi. La Basilica continua ad accogliere i fedeli alle 7.15, alle 17 per la novena e la messa, mentre alle 21 c’è la novena dedicata ai lavoratori. Particolarmente partecipato come sempre è l’appuntamento della sera con centinaia di persone che raggiungono a piedi la Basilica attraversando il ponte sul Tirso, pur con qualche difficoltà dovuta alla scarsa illuminazione in alcuni tratti.Domenica, giorno della solennità della Madonna e del 73esimo anniversario dell’incoronazione, le messe inizieranno alle 7, alle 19 la celebrazione presieduta dall’arcivescovo emerito Ignazio Sanna. Lunedì, festa della Natività di Maria, messe ogni ora a iniziare dalle 5 fino alle 21; alle 18.30 nel piazzale la celebrazione con l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni. ( m.g. )

