Grande attesa per i posticipi Il Kalagonis aggancia il 2° posto 

Posticipi di lusso oggi nell’Over della Libertas Caam, che vedrà impegnate le prime due della classe. Anche nei Master il posticipo di domani vede di scena la leader La Bottega del Sughero, mentre negli Ultra il Calasetta Turisport allunga ancora, in attesa del posticipo di domani che attende la vice capolista Monserrato Fly Divani.

In attesa di De Amicis-Genneruxi e Santiago-Real Cocciula c’è da registrare l’aggancio al secondo posto (provvisorio) nella classifica degli Over del Kalagonis (2-0 sul Bar Dessì). Rallenta il New Bar Messico (0-0 con l’Acp Cagliari Porto), mentre il Cagliari 2007 guadagna il sesto posto grazie al 3-1 sulla Thermomax, che consente ai rossoblù di scavalcare la Jupiter (sconfitta per 3-2 dalla Toti). Pareggiano i Kaproni (1-1 con la Medilav) e vengono avvicinati dal Barracca Manna (7-0 sul Maracalagonis). Pari anche tra Aek Kasteddu e Muppet (1-1). Nei Master si sono disputate solo due gare: la Monserrato Asso Arredamenti rifila un 7-0 a Gli Incisivi; successo (1-0) anche per il Genuis sui Colonial Fruits. Rinviata El Carnicero-Jasp Rassu, mentre domani si giocheranno Deximu-Cra Regione Sardegna e Flamengo-La Bottega del Sughero.

Big match in posticipo

Monserrato Fly Divani-Lewis Room è il posticipo di lusso in programma domani negli Ultra. Intanto sabato la capolista Calasetta Turisport ha messo a segno una sestina col Cagliari 2020, un altro messaggio ai naviganti da parte della leader sempre più al comando. Successi anche per il Brancaleone (2-1 sulla Gedi), per il Panificio Genuis sugli Old Boys (3-2) e per i Teddy Boys sul Mulinu Becciu (2-0).

