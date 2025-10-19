Grand Prix of italy, spettacolo a olbia 

Un’altra bella edizione del “Sardegna Grand Prix of Italy” quella conclusa ieri a Olbia e valida come tappa del mondiale aquabike. Sei i titoli iridati assegnati al termine delle ultime prove.

La Ski GP1 ha visto il trionfo del leggendario Mickael Poret, che ha gestito con grande esperienza la gara decisiva, chiudendo terzo nella Moto finale e assicurandosi così la vittoria assoluta del Grand Prix davanti al danese Oliver Koch Hansen e al giapponese Toshi O’Hara. Tra le Ladies, prima vittoria in un Grand Prix mondiale per la norvegese Benedicte Drange. Nella Runabout GP1, il francese François Medori ha confermato il dominio nella categoria, vincendo la Moto conclusiva e rafforzando la leadership nel Mondiale. Infine, nel Freestyle, il romano Roberto Mariani ha vinto il duello con l’emiratino Rashid Al-Mulla.

Olbia ha assegnato i titoli mondiali UIM-ABP all’ungherese Csongor Jászai (Ski GP3), al francese Baptiste Calmels (Ski GP4) al lituano Karol Puzelevic (Runabout GP4) e anche a un’italiana, Arianna Urlo, che ha conquistato l’alloro nella Runabout GP4 Ladies. Successi estoni nella Ski GP2 con Mattias Reinass e nella Runabout GP2 con Mattias Siimann.

Tra dieci giorni a Doha in Qatar la tappa finale del UIM ABP Aquabike World Championship.

