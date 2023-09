«Granchio blu, ristori subito» 

Lotta al granchio blu, sostegno economico ai pescatori danneggiati: ieri in Consiglio regionale la quarta commissione (che fra le sue competenze ha la difesa dell’ambiente) e la quinta (attività produttive) hanno ascoltato gli assessori all’Agricoltura Valeria Satta e all’Ambiente Marco Porcu, oltre ai rappresentanti della facoltà di Veterinaria di Sassari, a quelli di Copagri, Lega Coop, Agci e della cooperativa pescatori “Il Risveglio” di Orosei.

Lagune svuotate

Per i rappresentanti della coop, Giacomo Contu e Francesco Picchereddu, «il granchio blu è diventata una vera piaga; nelle nostre lagune non è rimasto più niente; i granchi si sono mangiati tutto: orate, spigole, cozze, vongole, ostriche. Anche le nostre attrezzature sono ormai inservibili». Paolo Ninniri (Copagri), Mauro Steri (Lega Coop) e Luigi Carmelo Pisu (Agci) hanno spiegato: «Le misure del governo vanno bene ma sono fatte per il Veneto e la Lombardia, dove le cooperative hanno già smaltito quantità industriali di granchi e possono emettere le fatture per essere rimborsati. In Sardegna la situazione è diversa, non c’è attività di smaltimento. Chi ha subito danni deve essere risarcito». La disponibilità della Giunta c’è. L’assessora Satta ha detto: «Ci muoveremo di concerto con il governo che ha appena messo a punto la bozza del decreto legge che destinerà al settore della pesca circa 13 milioni di euro. Ai 2,9 milioni già stanziati per la cattura massiva e lo smaltimento dei granchi si aggiungono altri 10 milioni per l’acquisto di attrezzature di protezione degli impianti di molluschicoltura dai granchi e strumenti di contenimento della specie invasiva. Sono previsti anche dei fondi per la ricostituzione delle imprese danneggiate».

Proposta di legge

Il presidente della quarta commissione, Giuseppe Talanas, pensa a un indennizzo rapido: «Bisogna intervenire subito per risarcire sia chi ha subito danni materiali nelle attrezzature di pesca, ma anche chi ha subito riduzione del fatturato, a causa della drastica riduzione del pescato. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge per il ristoro dei danni». Sulla stessa linea Piero Maieli, presidente della quinta commissione, favorevole all’idea di impostare un rapido risarcimento dei danni subiti dalle imprese.

