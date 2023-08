Granchio blu, padelle alleate dei pescatori 

La Sardegna indica la via per contrastare l’invasione del granchio blu. Come? Portandolo in tavola e trasformando il problema in un possibile business. In questi giorni ha guadagnato la ribalta nazionale, con i pescatori del Nord Italia alle prese con il “killer dei mari”. La presenza del granchio blu nelle lagune dell’Oristanese è segnalata già a partire dal 2017, nel 2020 si è registrato il picco di esemplari pescati. Giunto con probabilità attraverso le acque di sentina delle navi che attraversano l’Atlantico, ha trovato condizioni ottimali per riprodursi. Se all’inizio i pescatori erano intimoriti dalla sua presenza nelle nostre coste, anche a causa dei danni alle attrezzature o perché si nutre di specie autoctone, ora c’è chi lo vende sul mercato.

L’esempio di Arborea

È il caso della cooperativa dei pescatori di S’Ena Arrubia, ad Arborea, dove questo crostaceo viene pescato all’interno delle nasse e viene commercializzato. «Osserviamo con attenzione quello che accade a livello nazionale», spiega Alessandro Porcu, direttore e socio della cooperativa. «Abbiamo fatto la cosa più semplice: per contrastarlo abbiamo promosso il prodotto sul mercato, auspichiamo lo facciano anche da altre parti d’Italia, è una sfida per la cucina italiana. «Dal 2020 trasformiamo la polpa del granchio blu in sughi e creme», aggiunge Alberto Porcu, presidente della Cooperativa di S’Ena Arrubia. «I profitti che arrivano dalla vendita di questo crostaceo, in tutte le sue forme, sono soddisfacenti perché abbiamo pensato ad un costo che potesse essere alla portata di tutti».

Il ministero

I pescatori delle coste adriatiche e tirreniche appaiono disperati e non vedono una via d’uscita, tanto da appellarsi al ministro Francesco Lollobrigida, che dice: «Trasformiamolo per contrastarlo». Esattamente ciò che si fa già nell’oristanese.Nei giorni scorsi al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste si è svolto un incontro tra il ministro, i rappresentanti delle Regioni (c’era l’assessora Valeria Satta) e le associazioni per definire gli interventi da attuare. Per arginare il fenomeno dell’invasione del granchio blu, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che stanzia 2,9 milioni di euro per la sua cattura e lo smaltimento. «Il granchio blu, tra le sue proprietà, ha una presenza forte di vitamina B12, estremamente preziosa per l'organismo umano», ha spiegato il ministro. «Queste proprietà possono diventare un elemento di promozione molto rilevante».

In cucina

I ristoratori lo chiedono, i clienti lo desiderano, le sue carni sono gustose e facili da abbinare con le ricette tradizionali. «Il granchio blu si può far rosolare con aglio e olio, una sfumata di brandy o meglio ancora di vernaccia con l’aggiunta del sugo, del prezzemolo, una spolverata di peperoncino ed è pronto per una pasta», spiega Anna Maria Tuveri, vicepresidente della Pro Loco di Arborea.

L’esperta

«Sarebbe auspicabile avviare un monitoraggio pluriennale sulla continua espansione del granchio blu, il cui nome scientifico è Callinectes Sapidus», evidenzia la biologa marina Valeria Andreotti. «I dati raccolti da un eventuale monitoraggio lungo le nostre coste», aggiunge, «consentirebbero alle autorità regionali di attuare piani di gestione al fine di individuare politiche di valorizzazione e commercializzazione per questa specie. Un monitoraggio su scala regionale, con il coinvolgimento di specialisti ed enti di ricerca, permetterebbe inoltre, di individuare l’impatto ecologico del granchio blu sulla biodiversità locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA