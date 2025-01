Granchio blu, lotta all’invasione 

C’è anche la Sardegna nella lista nera di mari, tratti costieri e lagune dove sta proliferando il granchio blu, diventato una vera e propria piaga in Italia. Colpito anche il Delta del Po, con il Polesine e l’area ferrarese in testa, oltre a Sicilia, Puglia e Toscana che si aggiungono alla nostra Isola e all’Emilia Romagna. Contro la proliferazione sono in campo ministeri e centri di ricerca (Ispra, Crea e Cnr) che hanno messo a punto un piano da 10 milioni di euro. Coinvolti pure Comuni, associazioni di categoria e Capitanerie di porto. L’intervento è coordinato dal commissario straordinario Enrico Caterino, nominato il 20 settembre scorso con mandato sino al 31 dicembre 2026.

Le risorse

I dieci milioni di nuovi fondi saranno investiti nel biennio 2025-206 e andranno a sommarsi ai 44 complessivi già stanziati dal Masaf, il ministero delle Politiche agricole, attraverso il capitolo delle emergenze. Al lavoro anche il dicastero dell’Ambiente. Si attende ora l'approvazione formale. L'intenzione è partire al più presto con gli interventi, prima che il killer delle vongole – ma anche delle cozze – si risvegli in primavera. «Abbiamo lavorato con tutti quelli che potevano contribuire per la redazione di un Piano che potesse essere efficace per il rilancio delle attività di acquacoltura, in particolare il comparto della vongola», dice Francesco Lollobrigida. Il titolare del Masaf guarda quindi «al riutilizzo del granchio blu per fini economici e di sviluppo, anche attraendo investimenti esteri, ma di questo si stanno occupando i consorzi a livello privatistico».

L’operatività

Per contrastare il crostaceo decapode sono previsti intanto interventi sulle femmine che, secondo gli esperti, arrivano a deporre fino a 8 milioni di uova. Previste poi reti di difesa degli allevamenti, così come indennizzi per i pescatori che catturano gli esemplari e per chi gli operatori che li smaltiscono. In tal senso, si ipotizza rispettivamente un rimborso di un euro al chilo e di 50 centesimi al chilo. La stima è che in Italia si possano recuperare 2.600 tonnellate di granchi blu in due anni. «O noi conteniamo l’invasione e riportiamo la biodiversità in equilibrio – dice Paolo Tiozzo vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca – o perdiamo la partita, ma non siamo disposti a farlo». Coldiretti suggerisce di «puntare su predatori autoctoni, come il branzino».

