Il retroscena.
23 agosto 2025 alle 00:26

«Granchi e delfini hanno saccheggiato la nostra laguna» 

Gli “attacchi” esterni non mancano. Nella laguna di santa Gilla al problema dei granchi blu quest’anno si sono aggiunti i delfini che hanno fatto razzia di pesci. «I granchi bucano le reti e le nasse, divorano muggini, orate, spigole, cozze, arselle, sogliole e qualsiasi cosa si trovino di fronte», afferma Valter Rizzardini, pescatore e vice presidente del consorzio ittico. «Sono talmente tanti e voraci che ormai quasi nessuno più va a pescare con le reti. Riusciamo a lavorare solo durante l’inverno, quando il granchio blu abbandona la laguna per spingersi in mare aperto».

La pace dura poco. «Ritornano in primavera, nel momento in cui l’acqua si riscalda». Qualcuno resiste alle loro chele. «Gli unici che riescono a salvarsi sono i cannolicchi e i bocconi. I primi perché si nascondono sotto la sabbia, i secondi perché sono troppo duri e la conchiglia è difficile da frantumare».

Quest’anno una sorpresa. «Per la prima volta abbiamo visto intere famiglie di delfini che hanno fatto strage di pesci. Si muovono con la strategia di un esercito, accerchiano le prede per poi catturarle».

