Gran volata di Kooij, e Del Toro ruba 2” 

Viadana. Tornato Wout Van Aert, sono tornati i “calabroni”. L'olandese Olav Kooij ha vinto in volata la 12ª tappa del Giro d'Italia, Modena-Viadana di 172 km, pilotato alla perfezione sino ai 250 metri dal fuoriclasse belga con la maglia giallonera della Visma Lease a bike, che si era sbloccato domenica a Siena. Al secondo posto dello sprint generale si è piazzato l'altro olandese Casper van Uden (Picnic PostNL), vincitore a Lecce, terzo il britannico Ben Turner (Ineos Grenadiers) e quarto il danese della Lidle-Trek, ex iridato Mads Pedersen, in maglia ciclamino, già primo a Tirana, Valora e Matera.

Il messicano Isaac Del Toro non si è limitato a conservare la maglia rosa di leader della classifica. Ha sprintato nel “Km Red Bull”, guadagnando altri 22 di abbuono e rafforzando il primato. Il suo ruolo all’interno della Uae Emirates Krg, il cui capitano dovrebbe teoricamente essere Juan Ayuso (2° a 33”) potrebbe cambiare, anche se la sua tenuta sulle montagne è da verificare. Certo la sua condizione è invidiabile. A parte questo, la classifica non è cambiata e difficilmente cambierà oggi quando si arriverà a Vicenza, anche il Monte Berico rende il finale meno scontato: Pedersen e van Aert i possibili favoriti, a meno che non arrivi una fuga. La 13ª tappa (di 180 km) scatta da Rovigo.

RIPRODUZIONE RISERVATA