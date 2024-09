Gran sfida a Risiko  questa sera a San Bartolomeo 

Oggi si conclude a Cagliari la sessione estiva del XIX Festival letterario e solidale San Bartolomeo, con un evento affascinante e coinvolgente: un torneo di Risiko organizzato dal RisiKo Club Sardegna di Quartu Sant’Elena, un gruppo di appassionati che si riunisce ogni mercoledì per sfidarsi nel celebre gioco da tavola di strategia militare.

L’apppuntamento in viale Calamosca 6, alle 17.30, gli interessati potranno partecipare alla “SKuola di RisiKo” in cui verranno spiegate delle regole del gioco, un omento rivolta soprattutto a chi non ha familiarità con i meccanismi che regolano il torneo. Seguiranno le iscrizioni e l’estrazione dei tavoli per le partite. La prima gara inizierà alle 18, mentre alle 20 è prevista una pausa pizza per ricaricare le energie. La seconda sfida prenderà il via alle 20.30 concludendosi alle 22.30, ora in cui si terranno le premiazioni. Per maggiori informazioni o iscriversi al torneo di Risko è possibile contattare il numero 333 3956693.

Il Festival letterario e solidale San Bartolomeo è organizzato dall’associazione Arka eventi culturali con il contributo del Comune di Cagliari e quest’anno ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autori di venticinque libri.

RIPRODUZIONE RISERVATA